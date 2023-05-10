10 мая 2023, 11:02
Еще два жилых дома поставили на кадастровый учет в Подмосковье
Кадастровый номер получили еще два жилых дома в Подмосковье. Это здания в Домодедове и Пушкино.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, кадастровый номер дали дому на 288 квартир в жилом комплексе «Домодедово Парк» на Высотной улице и дому на 115 квартир в ЖК «Светлолюбово» на улице Степана Разина в Пушкино.
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Постановка дома на кадастровый учет дает возможность жителям полноценно распоряжаться имуществом, совершать сделки, регистрироваться по месту жительства, записывать детей в школы и сады, а также прикрепиться к поликлинике.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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