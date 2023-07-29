Подмосковье 29 июля 2023, 21:13 Два здания Ильинской школы в Домодедове отремонтируют к сентябрю

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Капитальный ремонт двух зданий Ильинской школы в деревне Гальчино идет полным ходом. Работы планируют завершить к сентябрю.

«Изменения вообще большие. То есть мы приходили, не было дверей, не было покрашено. Сейчас много сделано. Двери поставили, цвет нравиться персиковый. Мне все нравится», — представитель родительской общественности школы Елена Пацман.

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Сейчас работы завершили на 75%.

«Мы очень ждем открытие школы после ремонта. Новой школы. После прогулки по ней мы ее не можем узнать. Дети с предвкушением. Наблюдала, что некоторые учителя радуются даже больше чем дети», — представитель представитель родительской общественности Екатерина Шукшина.

В планах завершить инженерные работы. Отделка здания уже на финишном этапе.

«Ребята, которые проходят мимо школы им нравится уже то, что они видят. А видят они пока только фасад. Мы с нетерпением ждем обновленную школу. Понимаем, что это очень тяжелый, длительный процесс. Ребята, которые строят, вкладывают душу», — депутат совета депутатов округа Марина Лисовая.

На объекте работают 80 строителей. Степень готовности корпусов одинаковая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе.

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