17 ноября 2023, 15:19
Спасатели потушили 2 загоревшихся автомобиля за сутки в Подмосковье
Сотрудники ПСЧ № 228 и № 295 «Мособлпожспас» потушили два загоревшихся автомобиля 16 ноября. Случаи произошли в Шатурском и Ленинском городских округах.
Как рассказал начальник ПСЧ-295 Евгений Анышев, в Шатуре из-за ДТП загорелась машина Renault. Она съехала с трассы и врезалась в дерево.
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Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор иномарки и потушили возгорание. Водитель от госпитализации отказался, получив лишь незначительные травмы.
По словам командира отделения ПСЧ-228 Сергея Никонорова, похожий случай произошел на трассе рядом с селом Беседы в Ленинском округе.
В единую службу экстренной помощи позвонил водитель горящего ВАЗ-2113. Прибывшие пожарные подали ствол и ликвидировали возгорание, а затем смыли остатки топлива с дороги. Медицинская помощь водителю не понадобилась.
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Спасатели
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