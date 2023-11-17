Подмосковье 17 ноября 2023, 15:19 Спасатели потушили 2 загоревшихся автомобиля за сутки в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники ПСЧ № 228 и № 295 «Мособлпожспас» потушили два загоревшихся автомобиля 16 ноября. Случаи произошли в Шатурском и Ленинском городских округах.

Как рассказал начальник ПСЧ-295 Евгений Анышев, в Шатуре из-за ДТП загорелась машина Renault. Она съехала с трассы и врезалась в дерево.

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Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор иномарки и потушили возгорание. Водитель от госпитализации отказался, получив лишь незначительные травмы.

По словам командира отделения ПСЧ-228 Сергея Никонорова, похожий случай произошел на трассе рядом с селом Беседы в Ленинском округе.

В единую службу экстренной помощи позвонил водитель горящего ВАЗ-2113. Прибывшие пожарные подали ствол и ликвидировали возгорание, а затем смыли остатки топлива с дороги. Медицинская помощь водителю не понадобилась.

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