Подмосковье 23 ноября 2023, 08:47 Два водозаборных узла реконструируют в Дмитрове в 2024 году Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Капитальные ремонты двух водозаборных узлов ведутся на Пушкинской улице в Дмитрове и на Рабочей улице в Яхроме. Там планируется полностью заменить оборудование и установить системы обезжелезивания в 2024 году. Это позволит обеспечить чистой водой более 10 тысяч жителей Дмитровского округа.

Работы на обоих водозаборных узлах выполнены уже на 50%. В Дмитрове специалисты прокладывают сети водопровода и канализации, устанавливают железобетонный фундамент зданий водоподготовки и насосной станции 2-го подъема. Завершить реконструкцию планируется в июне 2024 года.

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В Яхроме уже установлены фундаменты для резервуаров запаса питьевой воды, заменена теплотрасса, собрана новая тепловая камера. Специалисты прокладывают сети водопровода и канализации и устанавливают железобетонный фундамент. Монтажные работы завершат в сентябре следующего года.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

За последние пять лет в Дмитровском округе запустили 13 станций обезжелезивания и реконструировали два водозаборных узла. Если в 2018 году чистой водой обеспечивали 32,5% жителей, том в 2023-м этот показатель достиг 85%.

«Дмитровский городской округ может гордиться: мы являемся лидерами по реализации государственной программы Московской области „Чистая вода“. И это уже позволило за неполных пять лет решить проблему с чистой водой и ее обезжелезиванием на большинстве наших водозаборных узлах», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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