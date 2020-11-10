Два участковых пункта полиции открыли в Раменском округе

В Раменском городском округе появилось два новых полицейских участка. Их открыли в День сотрудника органов внутренних дел РФ. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления региональной безопасности региона.

Участки полиции открылись на улицах Молодежной и Десантной.

За участком на улице Молодежной закрепили территории ЖК «Десятка», микрорайона Дергаево и квартала 20262. Работать здесь будут два участковых уполномоченных полиции.

«Помещение для этого участкового пункта было выделено застройщиком в рамках норм, внесенных ГУРБ Московской области в нормативы градостроительного проектирования Московской области в 2017 году, благодаря чему теперь в крупных строящихся жилых комплексах уже на этапе проектирования предусматривается помещение для участкового пункта полиции», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Участковый пункт полиции на улице Десантной будет следить за территориями залинейной части города. Туда входят деревня Клишева, поселок Красный Октябрь, село Новое и деревня Заболотье. На участке также будут работать два полицейских.

Каратаев добавил, что всего в этом году в Подмосковье открыли семь участковых пунктов полиции. Они находятся в Серпухове, Наро-Фоминске, Домодедове, Подольске, Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Красногорске.