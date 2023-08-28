Подмосковье 28 августа 2023, 14:48 Два участка теплосетей заменят в поселке Менделеево к концу года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Теплосети обновят на Институтской и Пионерской улицах в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Пока специалисты будут заниматься перекладкой труб, дома жителей обеспечат теплом и водой с помощью системы временных байпасов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и министр энергетики региона Александр Самарин оценили объем запланированных работ на объектах. Рабочие уже получили необходимыми материалы и со следующей недели приступят к монтажу байпасов, которые на время обеспечат жителей всеми коммуникациями.

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«До конца года стоит задача заменить два участка сетей, на которые в прошлом сезоне пришлось больше 70% всех аварий: у дома № 7 по Институтской улице и у дома № 3б на Пионерской», — рассказал Константин Михальков.

Также чиновники проверили работу котельной, на которой завершились плановые профилактические работы к началу отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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