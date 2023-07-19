19 июля 2023, 15:55
Два участка набережной озера Сенеж благоустроят в Солнечногорске к концу года
Набережную озера Сенеж расширяют в Солнечногорске с 2018 года. Уже построили три участка прогулочной зоны протяженностью более пяти километров. Еще два участка благоустроят к концу года.
Сейчас подходят к концу работы по строительству участка набережной протяженностью 580 метров. Обустроен пешеходный маршрут, выполненный из металлических решетчатых прессованных настилов и древесно-полимерного композита. На локации появились видовые площадки с местами для отдыха.
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Также установили перголу с парковыми качелями, пирс для рыбалки, оборудовали амфитеатр и провели работы по дополнительному озеленению пространства. На набережной появились новые скамьи, урны, навигационные стелы и ограждения.
Территорию украсил арт-объект — стела. По всей территории установлено современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.
Кроме того, в этом году обустроят набережную в микрорайоне Тимоново. Ранее об этом жители округа просили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Подрядчик уже вышел на объект и ведет подготовительные работы. Проект будущего благоустройства согласован с жителями округа.
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Благоустройство
Солнечногорск
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