Подмосковье 19 июля 2023, 15:55 Два участка набережной озера Сенеж благоустроят в Солнечногорске к концу года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Набережную озера Сенеж расширяют в Солнечногорске с 2018 года. Уже построили три участка прогулочной зоны протяженностью более пяти километров. Еще два участка благоустроят к концу года.

Сейчас подходят к концу работы по строительству участка набережной протяженностью 580 метров. Обустроен пешеходный маршрут, выполненный из металлических решетчатых прессованных настилов и древесно-полимерного композита. На локации появились видовые площадки с местами для отдыха.

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Также установили перголу с парковыми качелями, пирс для рыбалки, оборудовали амфитеатр и провели работы по дополнительному озеленению пространства. На набережной появились новые скамьи, урны, навигационные стелы и ограждения.

Территорию украсил арт-объект — стела. По всей территории установлено современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, в этом году обустроят набережную в микрорайоне Тимоново. Ранее об этом жители округа просили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Подрядчик уже вышел на объект и ведет подготовительные работы. Проект будущего благоустройства согласован с жителями округа.

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