Подмосковье 13 сентября 2023, 17:52 Два торфяных пожара потушили в Подмосковье за сутки Комитет лесного хозяйства Московской области

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За сутки в Подмосковье потушили два лесных пожара. Их обнаружили в Раменском и Егорьевске и смогли ликвидировать в течение пяти часов.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый пожар произошел вблизи поселка Кратово в Раменском округе, второй — у села Радовицы в Егорьевске.

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«К местам пожаров оперативно выехали лесные пожарные. В ликвидации возгораний принимали участие 14 человек личного состава лесопожарных служб и семь единиц техники», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Всего с начала пожароопасного сезона в Подмосковье потушили шесть торфяных возгораний на площади 0,15 гектара. Они опасны тем, что поверхность почвы может остаться целой, поэтому есть риск проваливания под нее людей и машин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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