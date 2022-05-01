Два теплохода и катер «Стриж» будут работать на водных маршрутах в Подмосковье

Сезон речной навигации открылся в Московской области 1 мая. В регионе начало работать три маршрута: в районе Лыткарина по Москве-реке, на Оке в Серпухове и в Коломне.

В прошлом сезоне в Подмосковье поездки на водном транспорте были очень популярны. Водным транспортом в Лыткарине, например, воспользовались более 18 тысяч пассажиров, в Коломне — более 4,9 тысячи человек, свыше 8,4 тысячи пассажиров — в Серпухове, сообщили в Минтрансе региона.

Глава ведомства Алексей Гержик отметил, что речной транспорт позволяет сильно сократить время в пути. Так, путь от причала «Бочманово» до причала «Притыка» в Коломне занимает 1 час 40 минут. Между ними будет курсировать теплоход «Москва». Маршрут будет работать по выходным и праздникам до 25 сентября. Стоимость билета на маршрут — 79 рублей, для детей 5-10 лет и ветеранов — 39,5 рублей, за перевозку багажа нужно заплатить 79 рублей.

Катер «Стриж-7» будет следовать между причалами «Лыткарино» и «Андреевское». Время в пути займет меньше 10 минут. Этот маршрут будет работать каждый день до 20 ноября. Билет стоит 42 рубля, такая же сумма и за перевозку багажа, для детей 5-10 лет и ветеранов проезд стоит 21 рубль.

Между причалами «Серпухов» и «Сады» запустили теплоход «Зуша». Здесь на дорогу нужно будет потратить 40 минут. «Зуша» будет работать ежедневно, кроме понедельника, до 30 сентября. Стоимость поездки — 32 рубля, цена на перевозку багажа аналогичная. Билет для детей 5-10 лет и ветеранов стоит 16 рублей.

За проезд на водном транспорте можно расплатиться наличными, банковскими картами и «Стрелкой».

Расписание рейсов

По субботам теплоход от причала «Бочманово» в Коломне будет отправляться с 07:00, по воскресеньям — в 16:30, в праздничные дни — в 12:00 и 16:30. От причала «Притыка» — по субботам, в 09:20, по воскресеньям, в 18:50, по праздникам, в 14:20 и 18:50.

От причала «Сады» теплоход будет отправляться в 10:00, 18:30 и 20:30, от причала «Серпухов» — в 09:00, 17:30, 19:30.

Катер «Стриж» будет отправляться от причала «Андреевское» в 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, от причала «Лыткарино» — в 6:50, 7:50, 8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50 и в 19:50.