Позаботиться о сердцах. Два новых сосудистых центра откроют в Подмосковья

В Московской области начнут эффективнее бороться с болезнями сердца. Для этого построят два новых сосудистых центра — в Одинцове и Орехово-Зуеве. Их открытие запланировано на этот год.

В конце января в МОНИКИ имени Владимирского провели первую пересадку сердца. Операция прошла успешно. 28 февраля пациентка отправилась из больницы домой. С выпиской ее поздравили близкие, врачи и губернатор Андрей Воробьев.

«В пятницу посетил наш институт — МОНИКИ. Там профессор Дмитрий Шумаков сделал первую в этом институте пересадку сердца. Слава богу, успешно. Пообщались с врачами. Большая работа нам предстоит по оснащению оборудованием. В том числе в новом образовании — трансплантологии. И нам очень важно проактивно работать по проблемам сердца. Имеются в виду те хроники, которые постоянно нуждаются в заботе, должны быть у нас постоянно на связи», — сказал Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Кстати, в Московской области зафиксировали самую низкую смертность от заболеваний сердца среди субъектов ЦФО. Борьба с недугом ведется в 12 региональных сосудистых центрах и 18 первичных отделениях. Врачи оказывают оперативную помощь пациентам с инсультами, инфарктами и другими заболеваниями.

В скором времени в Подмосковье откроют два новых сосудистых центра. Кроме того, появятся еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Об этом Андрей Воробьев рассказал во время январского обращения к жителям.