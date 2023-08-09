09 августа 2023, 05:30
Два сквера благоустроят в Дзержинском в 2024 году
В Дзержинском благоустроят два сквера. Работы завершат в 2024 году. Соответствующие извещения о проведении конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Речь идет о сквере имени Громцева и сквера создателям ракетного щита России.
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Согласно проектам, территорию озеленят, обустроят дорожки, тротуары, установят уличное освещение, видеонаблюдение. Работы выполнят в рамках проекта «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджета региона и муниципалитета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.
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Благоустройство
Дзержинский
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