Подмосковье 31 января 2023, 19:20 Два росгвардейца вывели из горящего здания 30 человек в Пушкинском округе Викимедиа

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В Ивантеевке утром 28 января на первом этаже многоэтажки загорелся магазин. Пламя охватило всю площадь за считаные минуты. Соседние магазины и жилые квартиры дома заполнились дымом. Первыми на месте происшествия оказались двое росгвардейцев. Счет шел на секунды, поэтому мужчинам пришлось брать ситуацию в свои руки. Они помогли спастись из загоревшегося здания 30 жителям.

«Больше всего переживали за жизнь и здоровье граждан, потому что могли задохнуться, большая задымленность была в подъезде. Люди пребывали в шоке, потому что у многих выходной. Люди реагировали адекватно, то есть мы говорили, какие брать документы и выходить на улицу. Были также пожилые люди, которым помогали собраться, одеться», — рассказали сотрудники вневедомственной охраны Никита Зорин и Павел Ковалев.

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«Возгорание было с той стороны дома, дым уже шел через крышу, с магазина нашего уже тоже поступал дым», — вспомнил очевидец Владимир Сивенко.

На момент пожара внутри магазина находился один человек — его генеральный директор, его нашли у запасного выхода. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Как позднее установили эксперты, пожар произошел из-за короткого замыкания.

Если бы не оказавшие незамедлительно помощь сотрудники Росгвардии, пострадавших в результате пожара могло бы быть гораздо больше. Ребята ведут себя скромно и просто говорят, что делали свою работу.

«Не такой поступок, чтобы им гордиться. Это же наша работа — помогать людям», — сказали Никита Зорин и Павел Ковалев.

Сейчас в соседних магазинах уже начался ремонт. Владельцы отмывают стены и прилавки от копоти.

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