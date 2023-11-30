30 ноября 2023, 16:22
Два родника благоустроили на территории Клинского лесничества в Солнечногорске
На территории Клинского лесничества в Солнечногорске благоустроили два родника. Они находятся в Новинском и Поваровском участковых лесничествах недалеко от деревни Васюково и СНТ «Алексеевское». Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
Работники почистили снег и установили конструкции для комфортного отдыха посетителей.
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«В подмосковных лесах 79 родников, благоустройство которых взяли на себя лесничие. Все работы они выполняют в свободное время», — заявил председатель комитета Олег Баженов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.
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Солнечногорск
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