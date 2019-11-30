Два рейса на МЦД-1 в Одинцово отменят 30 ноября. Это нужно для увеличения количества вагонов

В субботу, 30 ноября, на МЦД-1 будут проводить сцепления составов. В связи с этим два рейса до Одинцова отменят. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

Рейсы до Одинцова в 22:41 и 00:41 отменят 30 ноября. Таким образом интервал в расписании будет 16 и 30 минут соответственно

На МЦД-2 уже ходят поезда с 10 и 11 вагонами. Благодаря этому в час пик количество пассажирова удалось увеличить с 489 тысяч до 635 тысяч.

По сравнению с периодом до запуска МЦД, то количество пассажирских мест в часы пик выросло благодаря этому решению на 49%.

Все электропоезда, которые курсируют по диаметральным маршрутам, то есть от Одинцова до Лобни и от Подольска до Нахабино являются поездами МЦД. Поехать можно не только на «Иволге», но и на любом другом электропоезде в границах МЦД.

Пассажиров на МЦД-1 также перевозят поезда «Аэроэкспресс». Они идут со всеми остановками от Одинцова до Окружной.