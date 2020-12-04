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    04 декабря 2020, 22:56

    Два пункта вакцинации от коронавируса начали работать в Солнечногорске

    Анастасия Максимовских, Елена Любимова

    В Солнечногорске начали прививать жителей от COVID-19. В лечебные учреждения уже поступила российская вакцина «Гам-Ковид-Вак», иначе - «Спутник V». Глава Солнечногорска побывал в пункте вакцинации в Андреевской поликлинике, он осмотрел помещение и пообщался с врачами.
    Два пункта вакцинации от коронавируса начали работать в Солнечногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Специалисты отметили, что вакцина — единственная эффективная мера для борьбы с вирусом.

    «Рост заболеваемости очень высокий. Рисков осложнений очень много. И, конечно, мы всех приглашаем для вакцинации, чтобы люди получили профилактику и действенное средство, чтобы не болеть. Вакцина наша, российская, очень хорошая. В ее производстве не используется патогенный вирус, поэтому она безопасна», — рассказала и. о. главврача Андреевской городской поликлиники Марина Патрина.

    Два пункта вакцинации от коронавируса начали работать в Солнечногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Поставить прививку от коронавируса может любой желающий от 18 до 60 лет. Перед этим необходимо узнать свой ковид-статус. Пациенту разрешат вакцинироваться, если тест на антитела будет отрицательным. Процедуру проводят в два этапа — второй укол ставят через три недели после первого.

    Два пункта вакцинации от коронавируса начали работать в Солнечногорске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В Солнечногорске работают два пункта вакцинации: в ЦРБ и Андреевской поликлинике. В каждом из них могут принять до 50 человек в день.

    Два пункта вакцинации от коронавируса начали работать в Солнечногорске | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    В Московской области прививки от коронавируса сделали уже более 2300 человек.