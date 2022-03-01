Два пункта сбора гуманитарной помощи открыли в городском округе Истра

Пункты сбора гуманитарной помощи жителям из Донбасса открыли в Дедовске и Истре. Волонтеры принимают вещи, вносят в общий список, а потом сортируют — одежда, средства личной гигиены и так далее.

Источник фото: телеканал «360»

«Люди с Луганской и Донецкой республик собирались быстро. И брали с собой все самое-самое необходимое и, конечно, сейчас нуждаются. Поэтому те вещи, которые необходимы — мы составили список по их же запросам и организовали сбор гуманитарной помощи», — сказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

В муниципалитете два пункта сбора — это истринский и дедовский дома культуры. Приносить нужно вещи первой необходимости. Например, шампуни, мыло, гели для душа, зубные щетки и пасты. Из еды — лучше что-то нескоропортящееся, к примеру, макароны и консервы. Среди беженцев есть и дети — для них — питание и подгузники. Школьникам понадобятся канцтовары. А если захотите принести одежду, то она должна быть новая. Это связано с ковидными ограничениями и тем, что на пунктах приема гумпомощи нет станций обеззараживания.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на территории округа находится 70 беженцев. Всем оказывают адресную помощь. Большая поддержка и от местных предприятий — их товар направляют в Реутов, где находится основной пункт сбора гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить приехавших из ДНР и ЛНР в Подмосковье.