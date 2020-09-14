Два проекта реализовали в Подмосковье по программе комплексного развития сел

В Подмосковье реализовали два объекта по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На реализацию указанной программы получены субсидии из федерального бюджета в размере 37,6 миллиона рублей. На сегодняшний день завершено строительство водопроводных сетей в селе Глубокое поселения Узуновское городского округа Серебряные Пруды. И завершилась реконструкция автомобильной дороги общего пользования в деревне Колонтаево Богородского городского округа», — рассказал Разин на совещании Минсельхозпрода региона с представителями городских округов Подмосковья.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» входит в программу «Сельское хозяйство Подмосковья».

По словам Разина, водопроводные сети профинансировали на 4,8 миллиона рублей. Протяженность объекта составила 1,5 километра. Этот проект позволит обеспечить чистой питьевой водой жителей не менее 50 домов.

Реконструкция автомобильной дороги проведена на сумму 18,6 миллиона рублей. Протяженность объекта составляет 0,269 километра Андрей Разин.

Кроме того, по той же программе в Подмосковье работают над газификацией деревни Лидино Рузского городского округа. Протяженность объекта составляет 2,5 километра, объем финансирования — 6,5 миллиона рублей. Идет реконструкция дороги протяженностью более трех километров и объемом финансирования 38,9 миллиона рублей в деревне Харпай городского округа Лотошино.

Подмосковный министр рассказал, что в двух городских округах — Шаховская и Озеры — разместили 59 контейнерных площадок стоимостью 4,3 миллиона рублей. В Ступине благоустраивают пляжно-спортивную и пешеходную зоны, а также сквер.

Источник фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На том же совещании Разин рекомендовал администрациям округов Подмосковья усилить контроль за ходом строительно-монтажных работ и своевременной оплатой.