Два проекта от Подмосковья победили в грантовом конкурсе на «Тавриде»

На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму подвели итоги грантового конкурса. Его победителями стали 35 участников из 23 регионов России и один — из Донецкой Народной Республики. Среди победителей грантового конкурса — два проекта от участников из Подмосковья.

На реализацию своих проектов жители Московской области в сумме получили более одного миллиона рублей.

Житель Одинцова Александр Дроздов получил грант за свой музыкальный проект «Про Баттл лига». Это конкурс песен в интернете, где у каждого музыканта есть возможность показать их экспертному жюри и целевой аудитории. Проект реализуется в 5 раундов онлайн, на каждый из них приглашаются эксперты, которые дают исполнителям обратную связь.

«В ходе проекта мы рассказываем подробно все, что нужно, чтобы стать профи, отсюда и название, а баттл — соревнование песен, что позволяет следить с замиранием сердца за ходом событий. Проходят из раунда в раунд лучшие песни, в финале встретятся 8 человек, которые распределят призовые места», — рассказал автор проекта.

Еще один подмосковный победитель — тоже музыкальный проект «YDEM». Он получил на свое развитие 200 тысяч рублей. Его авторы — Елизавета Мельниченко и Михаил Никифоров — поделились, что идея его создания пришла к ним в городе на Волге — в Самаре. Они поставили перед собой цель популяризовать и вывести в свет русские народные инструменты через современные жанры. На выигранные средства ребята хотят закупить оборудование и организовать восемь концертов в Московской и Самарской областях.

«Мы обеспокоены тем, что молодежь не проявляет интереса к собственному культурно-историческому наследию — и это на фоне нынешнего года, который был обозначен годом культурного наследия России. Мы хотим, чтобы наша музыка вдохновляла как можно больше сердец по всему миру!», — поделились авторы проекта «YDEM».

Всего на публичной защите Всероссийского конкурса молодежных проектов было представлено 256 идей молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет.

«Грантовые конкурсы — отличная возможность для ребят реализовать свои самые разные идеи. Мы всегда информируем о кампаниях, в рамках которых можно получить поддержку, проводим семинары для нашей молодежи с профильными спикерами, чтобы их заявки были правильно и качественно оформлены. И как результат — молодежь из Подмосковья ежегодно становится победителями грунтовых конкурсов ФПГ, ПФКИ, Росмолодежи и других. Общий объем полученных грантовых средств в этом году составляет уже порядка 100 миллионов рублей», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Всероссийский конкурс молодежных проектов проводится на площадке «Тавриды» с 2015 года. Его победителями за это время стали более 1100 человек, на реализацию их проектов было выделено порядка 490 миллионов рублей.

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