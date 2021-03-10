Два поста скорой помощи появились в Ленинском округе

Два поста скорой помощи начали работать в Ленинском округе. Их обустроили в поселках Молоково и Развилка. Вызвать врачей можно по номеру 112 и через мобильное приложение «112 МО».

В первую очередь звонки примут диспетчеры телефонной линии. Исходя из тяжести состояния пациента, к нему направят бригаду скорой или неотложной помощи.

«Очевидно, что скорая помощь необходима в тех ситуациях, когда нужна экстренная помощь, когда есть угроза жизни и здоровью», — сказал исполняющий обязанности главного врача Московской областной станции скорой помощи Сергей Папиянц.

По его словам, в новых постах Ленинского округа будут дежурить три бригады.

Это позволит ускорить приезд бригад врачей к пациентам в условиях загруженного дорожного трафика Сергей Папиянц.

А ранее стало известно, что 13 подстанций скорой медицинской помощи отремонтировали в Подмосковье.