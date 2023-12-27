Подмосковье 27 декабря 2023, 13:57 Два последних дома достроили в жилом комплексе «Центральный» в Щелкове Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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Два последних дома построили в жилом комплексе «Центральный» в Щелкове. Ключи от квартир получат 368 дольщиков.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, скоро дома поставят на кадастровый учет, после чего дольщики смогут оформить права собственности и полноценно распоряжаться своими квартирами.

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Первоначальный застройщик приостановил работы над ЖК в 2021 году. Строительство возобновил инвестор ГК ФСК. Сейчас все дома возвели и ввели в эксплуатацию.

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