27 декабря 2023, 13:57
Два последних дома достроили в жилом комплексе «Центральный» в Щелкове
Два последних дома построили в жилом комплексе «Центральный» в Щелкове. Ключи от квартир получат 368 дольщиков.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, скоро дома поставят на кадастровый учет, после чего дольщики смогут оформить права собственности и полноценно распоряжаться своими квартирами.
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Первоначальный застройщик приостановил работы над ЖК в 2021 году. Строительство возобновил инвестор ГК ФСК. Сейчас все дома возвели и ввели в эксплуатацию.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Щелково
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