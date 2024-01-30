Подмосковье 30 января 2024, 16:58 Два подмосковных регоператора задействовали свыше 200 машин для вывоза мусора пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Два региональных оператора — «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» — ежедневно вывозят около 19 тысяч кубометров отходов. Они работают на территории Воскресенска, Люберец, Раменского, Бронниц и других округов.

Все отходы операторы привозят на комплексы переработки. Для этой работы используют 260 машин. Это мусоровозы, ломовозы и бункеровозы, которые обеспечены спутниковой системой ГЛОНАСС. Она позволяет логистическим службам отслеживать траекторию движения техники.

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Предприятия обслуживают свыше 1,3 миллиона человек и 10 тысяч организаций. Мусор вывозят с контейнерных площадок по специальному графику, однако машины могут выбиться из его из-за погодных условий и неправильно припаркованных автомобилей. Такие инциденты отслеживают диспетчеры, после чего принимают необходимые меры.

Жителям Подмосковья напомнили, что за парковку у мусорных площадок предусмотрен штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей.

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