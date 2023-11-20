Подмосковье 20 ноября 2023, 12:53 Два подмосковных проекта победили в конкурсе региональных практик «Смарт Диалог» Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Два проекта Минздрава Московской области стали победителями конкурса региональных практик «Смарт Диалог». Лидерами стали «Поликлиника. Перезагрузка» и «Эффективная скорая медицинская помощь».

«В Подмосковье ведется большая работа по внедрению изменений в систему здравоохранения для повышения качества и доступности медицинской помощи. И отрадно видеть, что наши наработки получают высокую оценку на федеральном уровне — на конкурсе, в котором приняли участие более 600 проектов различных регионов России», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Проект «Поликлиника. Перезагрузка» позволил создать единый стандарт, который сделал поликлиники более эффективными и ориентированными на пациентов. Сейчас в проект вошли 100 взрослых и 50 детских поликлиник.

Практика «Эффективная скорая медицинская помощь» позволила перевести диспетчерскую службу на IP-телефонию, оснастить все выездные бригады портативными аппаратами ЭКГ и провести другие необходимые работы.

Победители «Смарт Диалога» тиражируют свои практики в других регионах России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить модернизацию медучреждений Подмосковья. Медучреждения после капитального ремонта обретают другой облик, их оснащают новым оборудованием и наращивают потенциал.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».