Два подмосковных объекта могут получить «зеленый тариф» в этом году

В Московской области в этом году два объекта могут получить статус предприятий «зеленой энергетики». Генерирующие установки появились на закрытых мусорных полигонах «Тимохово» и «Торбеево». Они будут работать на возобновляемом источнике энергии — биогазе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

В Московской области построили биогазовый комплекс «Тимохово». Он стал первым объектом в регионе, который работает на возобновляемом источнике энергии (ВИЭ) — биогазе.

На полигоне разместили пять газопоршневых установок, каждая по 2 МВт. Рабочие уже провели технологическое присоединение к электрическим сетям. Сейчас проводят пусконаладочные работы.

После разрешения Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию подадут документы на получение статуса объекта «зеленой энергетики». После получения квалификации и установления тарифа для «зеленой энергии» объект запустят. Работы планируют завершить в начале второго полугодия 2021-го.

Биогазовая станция «Тимохово» сможет перерабатывать до 200 тысяч тонн органических отходов в год, при этом объем вырабатываемой электроэнергии составит 70 миллионов кВтч в год.

Биогазовая установка на полигоне позволит уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, позволит получать до 10 МВт электрической энергии, создаст в регионе новые рабочие места.

«Министерство энергетики Московской области поддерживает бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты. По статистике, органические отходы составляют 35–50% от общего объема ТКО. Появление на полигонах генерирующих установок, работающих на основе ВИЭ — биогаза, — важный шаг к улучшению экологической обстановки в регионе», — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Строительство биогазовой установки на полигоне «Торбеево» закончили еще в прошлом году. Ее мощность составляет 1 МВт. Пусконаладочные работы выполнены. Сейчас объект ждет прохождения квалификации и получения специального сертификата и «зеленого тарифа». После прохождения всех процедур объект также запустят, и «зеленая энергия» попадет в сеть.

В 2020 году энергетический проект на полигоне «Торбеево» получил награду в международном конкурсе «Малая энергетика — большие достижения».

Свыше 30 тысяч тонн углекислого газа в год от полигона «Торбеево» будет генерироваться в «зеленую энергию». По предварительным данным экспертов, электричества, вырабатываемого из свалочного газа «Торбеево», хватит минимум на 15 лет.

Также установку используют в роли источника тепловой энергии. Ее количество сможет обеспечить собственные нужды полигона — теплоснабжение административных и производственных помещений.