Два подъезда в многоквартирных домах в Красногорске отремонтировали по просьбам жителей | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 20:52 Поделиться Telegram

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Viber Два подъезда в многоквартирных домах в Красногорске отремонтировали по просьбам жителей

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В Красногорске выполнили сразу два поручения Госжилинспекции. Там сделали ремонт мест общего пользования в двух подъездах в многоквартирных домах города. В приемке работ участвовали сами жители, рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Сигналы, которые поступили в Госжилинспекцию из двух разных домов, оказались практически одинаковыми. Жалобы были на одну и ту же управляющую компанию, в чьем ведении находятся дома на Панфилова и Парковой.

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Инспекторы отправились в указанные подъезды и выяснили, что долгое время их никто не ремонтировал. Они поручили управляющей компании «Феникс» исправить ситуацию. В итоге уже пятого сентября удалось принять ремонт на улице Парковой. Еще через 10 дней — ремонт на Панфилова. Качеством проведенных работ жильцы остались полностью довольны.

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«Существует четкий регламент ремонта подъездов — работы в них УК обязаны выполнять каждую пятилетку. Не реже. А в некоторых домах, в зависимости от класса и износа, — даже чаще: раз в три года. Эти правила управляющим компаниям хорошо известны. И пусть жители не стесняются напоминать об этом своим УК, в том числе с нашей помощью», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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