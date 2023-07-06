Подмосковье 06 июля 2023, 18:01 Два педагога из Подмосковья стали финалистами конкурса «Мой первый учитель» Пресс-служба Министерства образования МО

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Педагоги Надежда Мусиенко и Татьяна Олешкевич вышли в финал всероссийского конкурса «Мой первый учитель». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Первый этап проходил в онлайн-формате: участники проходили тестирование по педагогической компетентности. Вторая часть отборочного тура — это подготовка видео по теме «Я. Мой класс. Моя школа».

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Финалистка из Подмосковья Надежда Мусиенко работает учителем начальных классов в Немчиновском лицее города Одинцово. Она в совершенстве владеет современными образовательными технологиями и методами, эффективно применяет их на практике. Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами конференций и конкурсов.

Татьяна Олешкевич, которая также вышла в финал, преподает в Тарасковской школе Каширы. Во главу угла она ставит индивидуальное развитие каждого учащегося. Результатом работы учителя является активное участие его воспитанников в олимпиадах и конкурсах.

Финал конкурса «Мой первый учитель» состоится в сентябре в Москве. 30 финалистов проведут открытый урок и примут участие в конкурсной пресс-конференции.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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