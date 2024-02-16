Подмосковье 16 февраля 2024, 12:48 Два паркинга с мойками и сервисами построят в Химках к 2025 году Мособлархитектура

Читать 360tv в

Архитектурный облик двух многофункциональных паркингов одобрили в Химках. Стоянки высотой восемь и девять этажей появятся вдоль Олимпийской улицы и будут рассчитаны на 375 и 500 мест. Их планируют достроить в 2025 году.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, на первом этаже паркингов разместят автомойки, автосервисы и непродовольственные магазины.

Реклама

«Паркинги рассчитаны на 375 и 500 фиксированных машиномест. Кровля зданий будет эксплуатируемой, поэтому в теплое время года там разместятся еще 47 и 32 автомобиля соответственно», — сказал он.

Здания будут в бежевых и серых тонах с акцентным синим цветом в обрамлении входных групп и выездов. На фасадах используют облицовочный глазурованный кирпич, а помещения на первом этаже оформят витражным остеклением. В вечернее время на объектах будет работать подсветка.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, просматриваемые витрины создадут ощущение комфорта и безопасности у жителей

«На фасаде четко прослеживается горизонтальное деление по этажам, а вертикальные линии пилонов, лестниц и лифтового узла в контрастных оттенках сформируют строгую структурную сетку. В результате здания обретают четкий лаконичный силуэт, отвечающий внутреннему назначению помещений», — сказала она.

На территории создадут новые съезды и выезды на автостоянки, а также обустроят пешеходные дорожки и газоны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».