Уютно и красиво. Два парка в селах Шатуры благоустроили по программе «Светлый город»

Два парка, расположенные в сельской местности, благоустроили по программе «Светлый город» в городском округе Шатура. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Региональный проект «Светлый город» реализуется в городском округе Шатура третий год подряд. В этот раз благодаря софинансированию из областного и местного бюджета удалось привести в порядок систему освещения в двух шатурских поселках: Мишеронский и Шатурторф.

Заместитель начальника отдела коммунального хозяйства и тарифного регулирования администрации Шатуры Дмитрий Ионов уточнил, что в Шатурторфском парке установили 32 новые опоры и 32 фонаря. В пешеходной зоне Мишеронского парка поставили 45 опор и светильников. «Отмечу, что все лампы энергосберегающие, а оборудование исключительно российского производства», — добавил Дмитрий Ионов.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Общий объем средств, выделенных в этом году на реализацию программы «Светлый город» в Шатуре, составил 4,5 миллиона рублей. За содержание и эксплуатацию новых фонарей в дальнейшем будет отвечать МБУ «Комбинат по обслуживанию, содержанию и благоустройству». Сюда же жители могут обращаться в случае выявления актов вандализма. К примеру, в поселке Мишеронском один светильник уже разбили. Его заменят в ближайшее время. Жители высказались за установку системы видеонаблюдения на аллее.

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Пенсионерка Любовь Гончарова часто гуляет вечером по улице Советской в Мишеронском. «Теперь гораздо лучше стало. И тротуар ровный, удобный, и скамейки, чтобы посидеть, и светло. А то раньше себе дорогу телефоном подсвечивала. После вечерней прогулки спится хорошо. Теперь гуляем с подругами дольше, потому что светло, уютно и красиво», — поделилась Любовь Викторовна.

В 2020 году программа «Светлый город» на территории округа будет продолжена. В Шатуре заменят освещение на Бульваре Мира и улице Школьная. Остальные проекты, реализация которых рассчитана на несколько лет, находятся на стадии согласования в Мособлгосэкспертизе и Министерстве благоустройства Подмосковья.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, с начала 2019 года в регионе установлено почти 16 тысяч светильников наружного освещения и более 9,3 тысячи опор протяженностью 553 км.