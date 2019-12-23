Два официальных елочных базара открылись в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск начали работу официальные точки продажи елок. Новогодние деревья можно выбрать и купить на Советской площади и в микрорайоне Рекинцо вблизи улицы Ухова.

На солнечногорские базары натуральные ели привозят из питомников Тульской области. Деревья поставляют каждый вечер, на выбор: русские, датские и даже американские с голубыми иголками. Помимо елей, также продаются сосны и пихты.

Всего на одной точке продаются около 60 деревьев. Если покупатель не нашел подходящего товара, то его можно заказать на свой вкус.

Продавцы зеленых красавиц помогут с выбором: подберут новогоднее дерево и по размеру, и по цене. Самые маленькие — это датские ели, высотой до 1 метра. Самые большие — русские сосны, размерами под 2,5 метра.

Источник фото: телеканал «360»

Цены на любой кошелек — за дерево можно отдать от 900 до 8 тысяч рублей. Также на базаре покупателям подскажут, как правильно ухаживать за зелеными и пушистыми, чтобы они простояли как можно дольше.

«Спросом больше пользуются русские ели и сосны, а также датские, так как у них мягкие иголки. И многие думают о своих детях и животных: русские ели, они колючие и быстро осыпаются», — рассказала продавец Ксения Акмалова.

Источник фото: телеканал «360»

Точки продаж оформлены в едином стиле в соответствии с областным проектом «Зима в Подмосковье». Все деревья сертифицированы и разрешены к продаже.

Оба елочных базара открыты 12 часов в день: с 10:00 до 22:00. Приобрести новогоднее дерево солнечногорцы смогут до 31 декабря включительно.