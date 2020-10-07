Два новых центра молодежного инновационного творчества откроют в Подмосковье

При поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в регионе будут открыты два новых центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Субсидии ведомства на частичную компенсацию затрат при их создании получат две подмосковные компании.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, речь идет о «Центре дополнительного образования детей и взрослых «Умный город», который откроется в пушкинском городском округе. Второй центр «Инжинириум МГТУ имени Баумана» заработает в Одинцово.

На сайте министерства сообщается, что в результате конкурсного отбора Мининвести одобрил выделение средств двум центрам на дооснащение оборудованием.

Деньги на обеспечение деятельности в период сложной эпидемиологической обстановки получат еще девять площадок.

Зиновьева уточнила, что с учетом двух новых центров в Подмосковье будет создано 20 площадок. Учитывая трудности, с которыми организации дополнительного образования столкнулись из-за пандемии коронавируса, ведомство решило направить средства на их поддержку.

«Общий объем финансирования центров в этом году составил 28 млн руб. На следующий год мы планируем сохранить эту важную для развития наших детей программу в полном объеме», — отметила подмосковный министр.