Два новых центра молодежного инновационного творчества откроют в Подмосковье
По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, речь идет о «Центре дополнительного образования детей и взрослых «Умный город», который откроется в пушкинском городском округе. Второй центр «Инжинириум МГТУ имени Баумана» заработает в Одинцово.
На сайте министерства сообщается, что в результате конкурсного отбора Мининвести одобрил выделение средств двум центрам на дооснащение оборудованием.
Деньги на обеспечение деятельности в период сложной эпидемиологической обстановки получат еще девять площадок.
Зиновьева уточнила, что с учетом двух новых центров в Подмосковье будет создано 20 площадок. Учитывая трудности, с которыми организации дополнительного образования столкнулись из-за пандемии коронавируса, ведомство решило направить средства на их поддержку.
«Общий объем финансирования центров в этом году составил 28 млн руб. На следующий год мы планируем сохранить эту важную для развития наших детей программу в полном объеме», — отметила подмосковный министр.