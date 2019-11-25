Два новых резидента появятся в ОЭЗ «Дубна». Они создадут более 130 рабочих мест

Экспертный совет по технико-внедренческим Особым экономическим зонам Московской области поддержал проекты двух потенциальных резидентов ОЭЗ «Дубна», которые планируют возвести на территории зоны новые производства. В строительство новых проектов инвестируют более 750 миллионов рублей.

Направление, основанное на разработке композитных материалов, в ОЭЗ «Дубна» пополнит компания ООО «Мортех». Она планирует разрабатывать высокоскоростные плавательные аппараты из композитных материалов и выпускать корпуса лодок. Для этого на участке в 2,5 га построят завод площадью 13 000 квадратных метров, создадут 45 рабочих мест, а общий объем инвестиций в проект составит порядка 418 миллионов рублей.

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Построит собственный объект площадью 5 000 квадратных метров еще одна компания, бизнес-план которой одобрен экспертным советом. ООО «Европейская Электротехника Дубна» планирует на основе инновационных технологий, продукции и материалов создавать на территории подмосковной особой экономической зоны системы электрического обогрева и нефтегазовое оборудование. Высокоэффективная продукция должна соответствовать критериям безопасности, энергосбережения и экологичности. Финансирование проекта в размере 335 миллионов рублей будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств от ООО «Инженерный Центр «Европейская Электротехника» — ведущей российской компании на рынке данных услуг. Потенциальными покупателями систем электрического обогрева станут промышленные предприятия, в том числе занимающиеся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. В нефтегазовом оборудовании заинтересованы как крупные нефтегазовые, так и небольшие нефтесервисные компании, выполняющие подрядные работы. На предприятии планируется создать 90 рабочих мест.

«Дубна в очередной раз подтверждает статус одной из главных точек развития высокотехнологичной промышленности в Московской области. Сразу три компании пополнили медико-фармацевтический кластер ОЭЗ „Дубна“, еще два новых резидента займутся композитными материалами и производством электрооборудования. Все резиденты смогут воспользоваться широким спектром мер поддержки инвестиционных проектов, которые действуют в рамках особой экономической зоны», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также сообщил, что новые резиденты ОЭЗ «Дубна» планирующие строительство своих объектов создадут 135 рабочих мест, а суммарный объем инвестиций в их проекты превысит 750 миллионов рублей.