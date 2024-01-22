Подмосковье 22 января 2024, 16:10 Два новых рентген-аппарата установили в госпитале ветеранов войн в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Современные цифровые рентген-аппараты взамен устаревших установили в Московском областном госпитале ветеранов войн в поселке Жилино под Солнечногорском. На новом оборудовании планируется проводить более 7,5 тысячи исследований в год.

Два новых аппарата установили в рамках президентского проекта «Здравоохранение». Диагностика выполняется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования и по направлению лечащего врача.

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«При поддержке губернатора Андрея Воробьева продолжаем оснащать медицинские учреждения муниципалитета современным оборудованием. Новые цифровые рентген-аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке и выполняются все виды рентген-исследований», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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