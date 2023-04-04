Подмосковье 04 апреля 2023, 16:09 Новые резиденты индустриального парка «Фатеево» создадут 150 рабочих мест в Павловском Посаде

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Еще два предприятия заработают в индустриальном парке «Фатеево» в Павловском Посаде. Они реализуют строительные проекты.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, на предприятиях смогут получить работу 150 человек.

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«Суммарный объем инвестиций по двум инвестпроектам, привлеченным на площадку индустриального парка „Фатеево“, составит 160 миллиона рублей», — добавила она.

Оба резидента — субъекты малого и среднего бизнеса. Одна из компаний будет выпускать металлоконструкции, а другая — складскую недвижимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.

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