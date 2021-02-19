Два новых льготных маршрута до метро «Бульвар Дмитрия Донского» запустят с 20 февраля

Для жителей крупнейших ЖК начнут работу два маршрута с предоставлением льгот по поручению губернатора Подмосковья с 20 февраля.

По маршруту № 1201 Дрожжино — Москва (метро «Бульвар Дмитрия Донского») будет ходить 20 автобусов среднего класса.

На другой маршрут № 1202 Боброво — Москва (метро «Бульвар Дмитрия Донского») также будут ходить 20 автобусов малого класса.

Стоимость поездки на новых маршрутах составит от 37 до 46 рублей по «Стрелке» или банковской карте, а от 58 до 67 рублей за наличные.

Автобусы будут ходить с интервалом движения в 10-15 минут. Сейчас для жителей работают аналогичные маршруты, но по нерегулируемым тарифам. Жилые комплексы будут обслуживать 50 автобусов различной вместимости.

После запуска новых маршрутов существующие продолжат свою работу с сокращением числа транспортных средств.