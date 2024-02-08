Подмосковье 08 февраля 2024, 03:09 Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье МВД РФ: в Подмосковье появятся новые коды для автомобильных номеров — 250 и 550 Freepik

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Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье — 250 и 550. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России

Новые коды 250 будут выдавать после окончания кода региона 790, пояснили в министерстве.

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«Также в ближайшее время планируется выдача серии 550», — уточнили в ГУ МВД.

Появление новых кодов в ведомстве объяснили тем, что в Московской области ежегодно регистрируют более 600 тысяч машин. Всего же в Подмосковье зарегистрировано более 3,5 миллиона автомобилей. На данный момент в регионе действуют шесть кодов: 790, 50, 90, 150, 190, 750.

Ранее водителям в России разрешили ставить квадратные номера на машину спереди. Поправки в ГОСТ внес Росстандарт, они вступили в силу с 18 октября 2023 года.