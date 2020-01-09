Медпомощь рядом с домом. Два новых ФАПа откроются в Егорьевске до конца января

Новые ФАПы в деревнях Челохово и Подрядниково городского округа Егорьевск готовятся к открытию. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошлом году в Егорьевске построены четыре фельдшерско-акушерских пункта в рамках национального проекта «Здравоохранение». В декабре 2019-го в деревнях Челохово и Подрядниково сданы в эксплуатацию пункты с процедурным и фельдшерским кабинетами, стационаром, местом ожидания приема. Они оснащены всем необходимым медоборудованием: здесь есть все, чтобы провести диагностику и оказать первую медицинскую помощь сельским жителям и многочисленным дачникам, приезжающим в летний сезон.

В модуле ФАПа предусмотрено также жилое помещение для фельдшера, там установлена мебель, сделан ремонт. Закончено благоустройство прилегающей территории.

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев напомнил, что в муниципальном образовании прием пациентов уже ведут два новых ФАПа — в Алферове и Большом Гридине.

«Теперь нам предстоит открыть только что построенные пункты в еще двух деревнях. Это, безусловно, повысит качество жизни селян. Все пациенты смогут получить в ФАПе первичную медико-санитарную помощь, не выезжая в город», — подчеркнул Александр Гречищев.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Новые ФАПы вскоре откроют двери для пациентов. Подрядниковский ФАП будет обслуживать пять деревень: Подрядниково, Астанино, Песье, Демидово и Иншаково. Всего там проживает 160 человек, из них 27 — это дети. Сейчас эти населенные пункты обслуживаются Починковским фельдшерско-акушерским пунктом, и прием ведется в старом здании.

Староста деревни Подрядниково Лидия Фролова заметила, что новое всегда радует: «Ждем, когда наш фельдшерский пункт откроется. Нам обещали, что здесь установят современное оборудование, будет тут же жить специалист с семьей».

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Три деревни — Челохово, Горшково и Панкратовская — будет обслуживать Челоховский фельдшерско-акушерский пункт. В этих населенных пунктах постоянно проживает 350 человек, в летний период — в несколько раз больше. Больницы нет, и за медицинским обслуживанием приходится обращаться в город.

Светлана Костракова работает медсестрой в Челохове 20 лет. По ее словам, раньше в деревне был свой ФАП, в котором она работала медсестрой. «Теперь в мои обязанности входит патронат, посещение больных на дому. В настоящее время, чтобы попасть на прием к врачу или сдать анализы, жители едут в городскую поликлинику. С нетерпением ждем, когда откроется новый пункт. Мечтаю еще поработать здесь, ведь знаю практически каждого жителя деревни», — рассказала Светлана Костракова.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Всего в городском округе Егорьевск работают 13 ФАПов. Их открытие сделало первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных территорий. Они могут получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом, сдать кровь на анализ, измерить давление. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование в больницу. Всего в селах муниципального образования проживает более 30 тысяч человек.

По итогам 2019 года в Подмосковье выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 25 фельдшерско-акушерским пунктам, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. «В 2019 году мы завершили строительство 14 ФАПов в рамках национального проекта „Здравоохранение“, они построены с участием федерального софинансирования, и 11 ФАПов — за счет средств областного бюджета», — добавил Владимир Локтев.

Как заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева, до конца января все построенные в 2019 году в регионе ФАПы начнут принимать пациентов.