Два новых дома построили в Котельниках

Два жилых дома построены в Котельниках. Главгосстройнадзор выдал им документы о соответствии.

Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства. Дома открылись в ЖК «Белая дача парк».

«Строительство объектов велось в графике. Застройщиком выступает ГК ПИК АО „Новый горизонт“», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Общая жилая площадь обоих домов составила почти 30 тысяч квадратных метров. В них 600 квартир. В прошлом году в этом ЖК уже построили четыре корпуса.