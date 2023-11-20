Подмосковье 20 ноября 2023, 12:33 Два новых детских сада откроют в Одинцове до конца года пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Строительство еще двух детских садов на 530 мест завершится в Одинцове в 2023 году. Дошкольное учреждение на улице Маршала Бирюзова будет рассчитано на 170 воспитанников, а в селе Перхушково в новом саду будут проводить время 360 детей.

Другой детский сад на 60 мест в жилом комплексе «Одинцово-1» уже заработал. На 2024 год запланировано строительство и открытие еще восьми детских садов, суммарно рассчитанных на 1419 мест.

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