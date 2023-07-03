Подмосковье 03 июля 2023, 15:01 Два новых аппарата для рентгена и маммографии поставили в больницу в Коломне Пресс-служба Минздрава МО

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Новые цифровые аппараты для рентгена и маммографии установили в больнице в Коломне. Оборудование заменило устаревшую технику. Всего за три года учреждения Подмосковья получили 55 новых аппаратов.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в регионе продолжается программа по замене аналоговой техники на цифровую. Это аппараты для рентгена, флюорографы и маммографы.

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Оба аппарата, которые установили в Коломне, — российского производства. Они будут работать в две смены, благодаря чему врачи смогут проводить до 50 исследований в день на рентген-аппарате и более 30 — на маммографе. Современная техника позволяет сократить сроки проведения диагностики, а результаты появляются у врача быстрее.

Как отметил заведующий центром лучевой диагностики больницы Роман Алексеенко, оборудование обладает пониженной лучевой нагрузкой на пациента.

«У современного цифрового оборудования гораздо ниже лучевая нагрузка на пациента: на новом аппарате можно сделать три-четыре снимка, чтобы лучевая нагрузка была сопоставима с той, которая была на аппаратах предыдущего поколения. Новые аппараты снабжены высокоразрешающими экранами, что значительно повышает качество цифрового изображения», — сказал он.

Пройти диагностику можно бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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