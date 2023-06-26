Подмосковье 26 июня 2023, 13:29 Два незаконных предприятия вредили экологии в Коломне. С ними разберутся Фото Минэкологии МО.

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Жители Коломны пожаловались на нарушения правил обращения с отходами, в том числе на сжигание мусора в округе. Министерство экологии и природопользования Московской области провело контрольные мероприятия и установило, что два предприятия оказывали негативное воздействие на природу, однако, в соответствующем реестре не числились.

«Одно из них (предприятий — прим. ред.) занимается приемом и переработкой металлолома, второе производит автоприцепы. Фактов сжигания отходов не выявлено, однако, по данным реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на данных участках производств не значится», — пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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Компаниям в Коломне объявили предостережения о недопустимости нарушений. Ведомство проконтролирует, чтобы они подали заявки на внесение в реестр объектов негативного воздействия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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