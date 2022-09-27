Два незаконных колодца с жидкими отходами устранят в Волоколамске | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 15:10 Поделиться Telegram

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Viber Два незаконных колодца с жидкими отходами устранят в Волоколамске

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В Подмосковье продолжается активная борьба с нарушениями правил обращения с отходами. Два таких нарушения недавно удалось установить в Волоколамске. Там побывали инспекторы Минэкологии после того, как в министерство обратились местные жители.

Выяснилось, что первым нарушителем стала пивоваренная компания «Запив.ком». Раньше ее уже привлекали к ответственности за то, что она без лицензии добывала подземные воды.

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«На этот раз установлено, что компания обустроила колодец для сбора производственных стоков с предприятия по производству пива, из которого жидкость стекает на рельеф местности. Аккредитованной лабораторией ГКУ МО „Мособлэкомониторинг“ проведен лабораторный анализ проб, который подтвердил, что в колодце накапливаются именно сточные воды». — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Второй бетонированный сборник жидких отходов инспекторы нашли неподалеку от молочнотоварной фермы, которая на текущий момент уже не работает. В сборнике находятся жидкие бытовые отходы. Он располагается на землях неразграниченной муниципальной собственности. Поэтому администрации Волоколамского округа направили предостережение о том, что такие нарушения недопустимы. От нее потребовали вывезти все отходы из колодца и привести территорию в порядок в кратчайшие сроки. Такое же предостережение выслали и пивоваренной компании, кроме того, все материалы передадут в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

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