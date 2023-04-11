Подмосковье 11 апреля 2023, 22:26 Два новых перехода через железнодорожные пути возведут в Одинцове Никита Сморкалов

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Новые переходы через ж/д пути на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) планируется открыть к концу 2023 года. Работы проводятся при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Администрации Одинцовского городского округа.

Новые переходы через железнодорожные пути решат вопрос безопасности на популярных среди пешеходов участках вблизи станций «Сколково», «Немчиновка», «Одинцово» и «Баковка». Ежедневно несанкционированными площадками для пересечения путей пользовались порядка пяти тысяч человек. Такой способ перехода является наиболее опасным в условиях МЦД, где средняя скорость фирменных поездов значительно выше пригородных составов.

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Ранее губернатор рассказал о скором открытии перехода через железную дорогу в Люберцах.