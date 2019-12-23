Добираться быстрее и удобнее. Два моста отремонтировали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск завершился ремонт мостовых переходов через реку Горетовку у деревни Рузино и через Истринское водохранилище, на 16 километре Пятницкого шоссе. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, на искусственных сооружениях заменили и отремонтировали балки пролетных строений и опор, сопряжений, конусов и лестничных сходов. Кроме того, устроили плиты проезжей части и дорожное полотно, системы водоотвода, дренажа, установили барьерные ограждения.

«Для удобства на время работ на мостах было организовано реверсивное движение, в настоящее время движение полностью восстановлено», — добавил министр.

Мост через реку Горетовку расположен на 2,5 километра дороги Брехово — Рузино — Зеленоград вблизи деревни Рузино. Протяженность отремонтированного объекта составляет 36,6 метра, ежегодно по нему проезжает свыше четырех тысяч автомобилей. Через мостовой переход местные жители могут выехать на Кутузовское шоссе, добраться до железнодорожных станций Крюково и Малино, а также в Зеленоград.

Мостовой переход через Истринское водохранилище находится вблизи деревни Полежайки и служит проездом к Пятницкому шоссе, по которому можно добраться до Солнечногорска и Московского малого кольца (А107). Интенсивность движения на участке составляет порядка двух тысяч автомобилей в сутки.

В программу ремонта этого года вошло 26 искусственных сооружений, восемь из которых будут отремонтированы капитально и 18 — в рамках плановых работ. 15 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря, еще на 11 работы завершат в 2020 году.