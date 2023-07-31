Подмосковье 31 июля 2023, 08:30 Два многоквартирных дома ЖК «Радужный» в Кашире сдадут в октябре 2024 года Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

В Кашире продолжается строительство двух многоквартирных домов ЖК «Радужный». Их сдадут в октябре следующего года.

Строители возводят межквартирные перегородки, они используют современные технологии.

Реклама

«Темпы строительства опережаем. Монолитные работы завершаются через 15 дней, приступаем к установке окон, фасадных решений, отделочных работ», — заявил гендиректор ООО «Главмособлстрой-Техно» Айткалий Утегенов.

На территории ЖК обустроят зоны отдыха, детские площадки, парковки и другие объекты инфраструктуры.

«Мы с вами видим, что строительство ведется активно, на объекте более 50 людей. Хороший темп. Люди, конечно, хотят и ждут этого жилья», — сообщил временно исполняющий полномочия главы Каширы Михаил Шувалов.

Для комфорта людей объекты сдадут под ключ, то есть с отделкой. Также для удобства построят собственную котельную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».