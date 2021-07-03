Два мини-детсада открылись в Мытищах

Два мини-детсада появились в Мытищах. Они работают на первом этаже жилых домов.

Об этом сообщил сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета. Детские сады смогут вместить в себя 45 и 90 воспитанников.

Один из них находится по адресу Трудовой переулок на базе сада «Незабудка». Второй расположен на Борисовке, там работаю педагоги из сада «Каруселька».

Учреждения открыты с 07:30 до 18:00. Отдельной столовой там нет, но детям доставляют заранее приготовленную еду. Работают в садах 25 сотрудников.