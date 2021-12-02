Два мемориальных комплекса реконструировали в Подмосковье

Соборная гора в Серпухове — главная достопримечательность округа. Это место, где чтут память павших героев, где горит вечный огонь и царит тишина. Каждые выходные туда приезжают около тысячи туристов. Несколько дней назад там закончили работы по реконструкции мемориального комплекса.

«Поменяли брусчатку, здесь полностью заменено покрытие, заново обшит мемориал. Мы поменяли гранитные плиты, заменили освещение. У нас появились новые фонарные столбы — мы убираем под землю все провода. Вдоль жилых домов поменяли ограждение, чтобы привести это к единой концепции», — рассказала глава городского округа Юлия Купецкая.

Мемориал стал местом упокоения почти двух тысяч солдат. Местные жители приходят сюда в поиске своих предков. Раньше плиты лежали на земле, местами были сколоты, а имена не читались — но сейчас все это исправили. При этом благоустройство еще не закончилось. В 2022 году у подножья Соборной горы сделают парковку, чтобы туристические автобусы не парковались вдоль дороги. Планируют изменить и архитектуру памятника Войну-освободителю — сейчас пламя Вечного огня оставляет на нем следы. Это хотят исправить.

«Мы проговаривали уже со скульпторами о необходимости его перенести для того, чтобы сохранилось и визуальное восприятие, и не происходила деформация самого объекта», — отметила Купецкая.

Уже 5 декабря у соборной горы пройдет знаковое патриотическое мероприятие, посвященное 80-летию битвы под Москвой.

Реконструировали также мемориальный комплекс в поселке Пролетарский — его тоже недавно открыли после завершения всех работ. По территории в основном гуляют ветераны: вспоминают, как в 1941 году на это место упали две бомбы. Тогда погибли 17 человек — самому младшему ребенку было всего два года. Жертв бомбардировки похоронили прямо на этом месте, их имена высекли на плите. Сейчас ее отреставрировали и обнесли ограждением.

«Это такая красота, это была такая кропотливая работа в течении двух месяцев, это все вручную. Я все время ходила сюда, потому что здесь много кто увековечен, в том числе и мой отец — Титов Михаил Федорович. Поэтому для нас это самое святое место», — рассказала ветеран Валентина Цветкова.

Кроме того, в мемориальном комплексе отреставрировали надгробные плиты с именами героев, которые сражались за Родину, а также перекрасили памятник в серебряный цвет.

«Полностью заменена брусчатка, сделаны дополнительные тротуары, установлены 36 светильников, установлены скамейки. Удалены старые, больные деревья, высажены молодые ели», — рассказала исполняющая обязанности начальника территориального отдела Пролетарский Мария Уткина.

В поселке проживает всего около четырех тысяч человек. В основном все — коренные жители, поэтому память передается из поколения в поколение.