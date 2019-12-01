Помощь стала доступнее. Два медучреждения открылись в Пушкинском г. о. в этом году
28 ноября фельдшерско-акушерский пункт в Царево начал прием первых пациентов по новому адресу — село Царево, дом 210. По словам главного врача больницы Владимира Мануйлова, это знаковое событие и для жителей села, и для всего здравоохранения Пушкинского городского округа.
А в начале октября было запущено подразделение в Челюскинском. Сейчас там принимают фельдшер, врач общей практики, гинеколог и стоматолог.
Эти подразделения начали работу в рамках стартовавшей в 2015 году госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» — для модернизации и развития медпомощи на селе были выделены средства на строительство новых модульных фельдшерско-акушерский пунктов и офисов врачей общей практики.
Уникальность этих построек в том, что они оснащены автономной системой жизнеобеспечения (тепло, вода, канализация), что позволяет медицинскому работнику оказывать необходимую помощь пациентам и жить в комфортных условиях. Причем, как в городской черте, так и на селе и, если потребуется, в поле или лесу — между деревнями для обеспечения доступности малочисленного населения.
Общая площадь помещений около 150 квадратных метров, из них 45 — жилая, причем уже с мебелью, холодильником и плитой. В служебной части размещаются кабинеты приема врача, процедурный и физиотерапевтический, помещение для хранения медикаментов, регистратура.
На будущий год запланировано введение в эксплуатацию еще двух объектов — амбулатории в селе Ельдигино, и поселке Зеленоградский. Здания также будут оснащены служебной и жилой частями.