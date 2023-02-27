Подмосковье 27 февраля 2023, 14:12 Два медицинских центра достроили в Чехове и Домодедове

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Областные больницы Чехова и Домодедова получили в собственность два здания поликлиники и фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в Минимуществе региона.

По госпрограмме в Подмосковье построили поликлинику в микрорайоне Южном в Домодедове и ФАП в селе Молоди в Чехове.

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«Оба здания мы передали в оперативное управление непосредственно городским больницам, в чьем ведении теперь будут находиться вновь построенные медучреждения», — сказала глава министерства Наталья Адигамова.

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Новая поликлиника в Домодедове будет принимать до 400 посетителей в смену, а ФАП рассчитан более чем на 35. Сейчас туда поставляют оборудование и убирают территорию.

Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о поликлинике в Ликино-Дулеве, которая прошла перезагрузку и попала в топ рейтинга по итогам прошлого года. Сегодня это одно из немногих учреждений, где нет дефицита врачей.

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