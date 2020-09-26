Два медика из Дзержинского стали участниками программы «Социальная ипотека»

Сертификаты на жилищную субсидию получили два медицинских работника из Дзержинского. Их жилье оплатит правительство Подмосковья, а заемщикам нужно будет лишь погасить проценты по кредиту.

«Среди будущих новоселов — медиков, получивших сертификат на жилищную субсидию, двое — жители нашего Дзержинского: анестезиолог-реаниматолог городской больницы Арсентий Никитин, терапевт городской поликлиники Ольга Пашина», — рассказала глава округа Людмила Иванова в своем аккаунте в Instagram.

Всего с начала года такие сертификаты на льготное жилье получили порядка 130 медиков Подмосковья.

Программа льготной ипотеки, запущенная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, действует с 2016 года. За это время благодаря «Социальной ипотеке» более 1000 медицинских работников региона смогли улучшить свои жилищные условия.

Ранее стало известно об отмене возрастных ограничений в программе «Земский доктор» в Подмосковье. Об этом сообщает RT. Теперь в ней смогут принять участие и медики старше 50 лет.