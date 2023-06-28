Подмосковье 28 июня 2023, 05:42 Два матча проекта «Выходи во двор» состоятся в Подольске и Раменском в выходные Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В рамках проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет два матча подряд в эти выходные. На стадионе «Планета» в Подольске игра состоится 1 июля, на стадионе «Красное знамя» в Раменском — 2 июля, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

​Подольчане впервые за два сезона проекта примут в гостях профессионалов.

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​В составе команды «Легенды футбола» в Подольске сыграют Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и Александр Филимонов, а также впервые Роман Павлюченко.

В Раменском округе к тому же составу присоединится Александр Самедов. ​Бессменным тренером команды выступит Валерий Гладилин.

Перед началом игр пройдет открытая тренировка с профессиональными тренерами проекта. Дети примут участие в мастер-классе от звездных футболистов.

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