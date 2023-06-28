28 июня 2023, 05:42
Два матча проекта «Выходи во двор» состоятся в Подольске и Раменском в выходные
В рамках проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет два матча подряд в эти выходные. На стадионе «Планета» в Подольске игра состоится 1 июля, на стадионе «Красное знамя» в Раменском — 2 июля, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Подольчане впервые за два сезона проекта примут в гостях профессионалов.
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В составе команды «Легенды футбола» в Подольске сыграют Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и Александр Филимонов, а также впервые Роман Павлюченко.
В Раменском округе к тому же составу присоединится Александр Самедов. Бессменным тренером команды выступит Валерий Гладилин.
Перед началом игр пройдет открытая тренировка с профессиональными тренерами проекта. Дети примут участие в мастер-классе от звездных футболистов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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Раменское
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