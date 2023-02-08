Подмосковье 08 февраля 2023, 22:23 Два люберчанина получат стипендию губернатора

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Два жителя Люберец победили в ежегодном конкурсе на получение стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Анна Турпанова презентовала сборник детских песен «Ступеньки доброты», а Екатерина Тюняева — танцевальный спектакль «Мифы о Персее».

Женщины опередили соперников в номинации «Молодой талантливый автор Московской области». Победа позволяет получить 120 тысяч в течение года.

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«У меня давно была идея издать сборник детских песен, а вот сейчас появилась реальная возможность. Обычно такая процедура обходится в 200 тысяч рублей, стипендия как раз позволит покрыть большую часть расходов», — сообщила концертмейстер детской хореографической школы Анна Турпанова.

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Отбор конкурсантов проходил с октября прошлого года. Он включал в себя несколько этапов.

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